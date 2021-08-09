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Джордже Деспотович: Людей, отвечающих за поле на «Ак Барс Арене», нужно уволить

Нападающий «Рубина» подверг критике газон домашнего стадиона клуба.

Лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович высказал свое мнение по поводу качества газона на «Ак Барс Арене». Слова сербского нападающего прозвучали перед матчем с «Ахматом».

«Сегодня я хочу сказать, что люди, которые занимаются полем… Их надо уволить с работы. Потому что такая работа — это очень-очень-очень стыдно. Это ужас», — сказал Деспот.

Отметим, что на пятнадцатой минуте встречи с «Ахматом» (2:1) сербскому нападающему казанцев потребовалась замена, так как он получил невынужденную травму. По неофициальной информации он пропустит, как минимум, ближайший матч «Рубина» против польского «Ракува» в квалификации Лиги Конференций, который состоится в ближайший четверг на поле «Ак Барс Арены».


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