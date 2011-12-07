Леонид Слуцкий: Свадьбы и форумы убивают газон «Ак Барс Арены»

Леонид Слуцкий после матча с «Ахматом» (2:1) в очередной раз подверг критике газон стадиона, на котором клуб проводит домашние матчи.

«Мы били в колокола весь прошлый год. На «Ак Барс Арене» поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает… Они просто убили газон», — сказал наставник казанцев.

Также Леонид Викторович отметил, что несмотря на все усилия тренерского штаба и мастерство отдельных игроков команды, невозможно расчитывать на самые высокие результаты в домашних встречах, когда состояние поля в августе уступает по качеству газона тому, на котором игроки тренируются ежедневно (на базе клуба, прим. ред.).

«Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. Мы страдаем и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома», — резюмировал Слуцкий.

Большое количество мышечных травм на таком поле, особенно, если проводить матчи через два дня на третий — неизбежно, считает опытный специалист.

Отметим, что на пятнадцатой минуте встречи с грозненцами травму получил один из ключевых игроков команда — Джордже Деспотович. Уже в четверг «Рубину» предстоит важнейший ответный матч квалификации Лиги Конференций против польского «Ракува». Он так же пройдет на «Ак Барс Арене».