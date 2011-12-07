Официально: Монтассар Тальби стал игроком «Рубина»

«Рубин» подписал четырехлетний контракт с тунисским защитником Монтассаром Тальби, об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

23-летний тунисец является воспитанником французского «Парижа». На профессиональном уровне выступал в «Эсперансе» из города Тунис, с которым выигрывал национальный чемпионат и Арабскую лигу чемпионов, а также в турецком «Ризеспоре» и итальянском «Беневенто».

Напомним, что новичок казанцев на данный момент является десятым легионером клуба. Из-за лимита «Рубину» в ближайшее время придется избавиться от двух игроков с иностранным паспортом. По слухам первым станет японец Мицуки Сайто, имя второго кандидата на выход пока что остается под вопросом.