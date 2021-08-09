Охота на Панина: РФК «Ахмат» назвал виновников поражения в Казани

Встреча «Рубина» и «Ахмата» в рамках третьего тура РПЛ ознаменовалась не только волевой победой казанцев (2:1), но и резкими высказываниями главного тренера клуба из Грозного Андрея Талалаева, который обвинил арбитров в предвзятом отношении и некорректных решениях, повлиявших на итоговый результат.

Сегодня на официальном сайте РФК «Ахмат» появилось заявление, текст которого напоминает вчерашние слова наставника грозненцев, сказанные на послематчевой пресс-конференции.

В тексте обращения обозначены два эпизода, которые вызвали возмущение команды из столицы Чеченской республики. Первый из них затрагивает момент в самом начале встречи.

«На 17-й минуте защитник „Рубина“ Филипп Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку „Рубина“. Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин)», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что изначальная претензия Талалаева в отношении данного эпизода после матча была направлена в сторону другого защитника «Рубина» Сильвие Бегича, однако, ознакомившись с видеоповтором, «Ахмат» поправил опытного специалиста в тексте заявления.

Второй эпизод, который вызвал неудовольствие гостей — удаление Шелии за фол последней надежды.

«На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию. Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник „Ахмата“ успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч», — отмечается в сообщении РФК «Ахмат».

Подводя черту под заявлением, грозненцы обещают обратиться в судейский комитет РФС для разбора данных эпизодов, а также будут просить в будущем не назначать Кукуяна и Панина арбитрами в матчах с участием «Ахмата».