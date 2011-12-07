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Брянскому «Динамо» засчитают техническое поражение в матче с «Нефтехимиком»

В клубе произошла вспышка COVID-19.

Матч восьмого тура ФНЛ между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится из-за вспышки COVID-19 в стане брянчан. Симптомы заболевания проявились у двух футболистов.

«В настоящее время клуб совместно с управлением Роспотребнадзора проводит работу по установлению первоисточника заражения вирусом. Мы искренне сожалеем, что стали заложниками обстоятельств, подвели своих болельщиков и теперь, получив три технических поражения, опустимся в нижнюю часть турнирной таблицы», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте «Динамо».

Брянский клуб пробудет на карантине до 17 сентября, что чревато техническими поражениями в матчах против «Спартака-2», «Нефтехимика» и «Алании».

Отметим, что 26 августа «Динамо» выбило «Нефтехимик» из Кубка России.

КВ
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