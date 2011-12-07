Филип Уремович дебютировал за сборную Хорватии

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Капитан «Рубина» Филип Уремович дебютировал за основную сборную Хорватии в матче второго тура группы А3 Лиги наций. Хорваты иступили Франции 2:4.
Уремович получил место в стартовом составе, но был заменён на 57-й минуте из-за травмы. За это время защитник выиграл одну верховую борьбу за мяч, совершил один отбор, один перехват, и одну потерю мяча. Точность передач у хорвата составила 89,5%.
После двух туров Хорватия расположилась на последнем месте в группе с нулём очков и разницей мячей 3:8.
Ранее Филип Уремович провёл пять матчей за сборную Хорватии U-19 и забил гол, а также девять встреч за команду U-21, забив сборным Сан-Марино и Франции.