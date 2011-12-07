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Грузия и Северная Македония не выявили сильнейшего

Полузащитник «Рубина» добыл своей команде право на пенальти

Во втором туре группы С2 Грузия в Тбилиси принимала сборную Северной Македонии. Встреча закончилась ничьей — 1:1.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия на 12-й минуте добыл для своей команды право на пенальти — его в штрафной площади завалил Эгзиян Алиоски. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Торнике Окриашвили. Однако Северная Македония сравняла счёт на 33-й минуте — отличился Стефан Ристовскии.

Отметим, что Зурико Давиташвили, права на которого также принадлежат «Рубину», провёл на поле полный матч.

После двух туров Северная Македония и Грузия имеют в своём активе по 4 очка. Три очка у Армении, которая во вторник обыграла Эстонию (2:0). Последняя замыкает турнирную таблицу.

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