Молодёжная сборная России проиграла Польше

Сборная России U21 уступила сверстникам из Польши в матче отборочного этапа Чемпионата Европы-2021 (0:1). Единственный мяч в этой встрече забил Патрик Дзичек на 61-й минуте.

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев провёл полный матч, но не отличился результативными действиями. Несмотря на поражение, сборная России продолжает лидировать в своей группе с 17 очками. Польша набрала 16 очков и занимает вторую строчку, имея матч в запасе. Россиянам осталось провести встречи с Эстонией (9 октября) и Латвией (13 октября).