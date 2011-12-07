Ашапатов: Перенос Спецолимпиады несильно повлияет на результаты спортсменов

Перенос зимней Спецолимпиады в Казани на один год несильно скажется на результатах спортсменов. Таким мнением с «КВ» поделился российский легкоатлет, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов.

«Это, конечно, задерживает подготовку. Год — это ничего страшного. Для многих спортсменов это будет тренировка моральных качеств, потому что когда готовишься к старту, и его переносят, это тяжеловато. Думаю, это не так сильно повлияет на результаты. Через год ребята подготовятся и покажут прекрасный результат», — сказал Ашапатов.

У Казани есть вся необходимая инфраструктура, чтобы провести Спецолимпиаду на высшем уровне, подытожил собеседник издания.

Напомним, Специальную зимнюю Олимпиаду, которая должна была пройти в Казани следующем году, перенесли на январь 2023-го.