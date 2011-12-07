Нижнекамцы образовали огромную очередь возле «Нефтехим Арены», чтобы увидеть Кубок Стэнли

Жители Нижнекамска выстроились в огромную очередь перед ледовой ареной хоккейного «Нефтехимика», что своими глазами увидеть главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», воспитанник татарстанского хоккея и игрок клуба высшей хоккейной лиги США «Тампа-Бей Лайтниг» Михаил Сергачев привез трофей на родину. Сообщается, что с кубком может сделать фото любой желающий.

Напомним, что Кубок Стэнли пробудет в Нижнекамске до конца дня. После пребывания в ледовом дворце он будет перемешен в парк «Нефтехимиков», где горожане продолжат знакомство с уникальным трофеем.

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