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«Ак Барс» переиграл череповецкую «Северсталь»

Казанцы после проигрыша ярославскому «Локомотиву» начали игру очень собранно: все старались отличиться.
Накануне стало известно, что дисквалификация Роба Клинкхаммера в прошлом матче отменена, так что американец получил возможность отличиться. Он и отличился. Несмотря на попытки экс-барса Дениса Куляша шайба после броска Клинкхаммера пересекла линию ворот – 0:1. И эта шайба не была последней в первом периоде. После броска Пола Постма Иржи Секач подправил шайбу в ворота Фурха – 0:2. Так здорово все начиналось, но более шайб забито не было.Да, «Ак Барс» выиграл, но два периода без заброшенных шайб в матче с аутсайдером – это уже скучно. Отметим лишь, что Владислав Подъяпольский впервые отстоял матч «на ноль» в КХЛ.
КВ
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