Экс-защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей в чемпионате КХЛ

Однако затем КХЛ, учитывая неоднократные подобные нарушения игрока, решила добавить к наказанию еще десять матчей дисквалификации. Так лига намерена бороться с грубостью на льду. Таким образом, общий срок дисквалификации Степана Захарчука составил 15 матчей.