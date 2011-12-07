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Экс-защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей в чемпионате КХЛ

Спортивно-дисицплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Адмирала» Степана Захарчука на пять игр за умышленный грубый удар, повлекший за собой травму соперника.
Однако затем КХЛ, учитывая неоднократные подобные нарушения игрока, решила добавить к наказанию еще десять матчей дисквалификации. Так лига намерена бороться с грубостью на льду. Таким образом, общий срок дисквалификации Степана Захарчука составил 15 матчей.
КВ
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