На матче «КАМАЗа» будут работать известные комментаторы

Комментаторы Алексей Андронов и Владислав Батурин прокомментируют матч 13-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ между «КАМАЗом» и «Челябинском», сообщает пресс-служба челнинского клуба. Специалисты в «Твиттере» откликнулись на предложение «автозаводцев» прокомментировать данную встречу. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на официальных ресурсах клуба.