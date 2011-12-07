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На матче «КАМАЗа» будут работать известные комментаторы

Встреча «КАМАЗ» - «Челябинск» состоится 10 октября.
Комментаторы Алексей Андронов и Владислав Батурин прокомментируют матч 13-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ между «КАМАЗом» и «Челябинском», сообщает пресс-служба челнинского клуба. Специалисты в «Твиттере» откликнулись на предложение «автозаводцев» прокомментировать данную встречу. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на официальных ресурсах клуба.
КВ
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