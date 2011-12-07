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«Рубин» установил антирекорд посещаемости 10-го тура РПЛ

За матчем против «Урала» следили менее 6 тысяч зрителей.
Матч 10-го тура РПЛ «Рубин» - «Урал» (1:0) на «Казань-Арене» посетили 5750 человек. Это худшая посещаемость матчей РПЛ в прошедшем туре. Отметим, что казанский клуб сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице. В 11-м туре, 20 октября, «Рубин» на выезде сыграет с «Уфой».
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