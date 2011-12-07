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Сборная России по волейболу переиграла на чемпионате мира сборную Болгарии

Женская сборная России по волейболу на чемпионате мира в Японии во втором матче второго группового этапа переиграла сборную Болгарии – 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19).
Несмотря на победу, тренерский штаб нашей сборной признал матч «ужасным», и резюмировал: «Так играть нельзя!». Вновь в матче не принимала участия Наталия Гончарова – безусловный лидер нашей команды. 10 октября россиянки сыграют со сборной Италии.
КВ
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