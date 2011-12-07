«Ак Барс» обыграл «Витязь» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Подольске одолел «Витязь» в серии буллитов — 3:2Б.

Казанцы приехали на матч в урезанном составе, в том числе без представителей тренерского штаба главной команды. Роль наставника выполнял главный тренер «Барса» Сергей Душкин.

Казанцы вышли вперёд благодаря большинству — отличился Дмитрий Воронков, затем Иван Емец удвоил преимущество гостей, забив дебютную шайбу.

«Витязь» сумел сравнять счёт, перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Здесь «барсы» были точнее — три успешные реализации против двух у «Витязя».