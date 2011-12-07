Экс-футболист «Рубина» Евгений Баляйкин в третий раз за карьеру вернулся в «Томь». Контракт с 32-летним полузащитником заключен до конца сезона, сообщает официальный сайт команды.

Ранее Баляйкин выступал за «Томь» на правах аренды в сезоне 2011/12, а также имел полноценный контракт с клубом с января 2016 по июль 2017 года. Последний сезон полузащитник провёл в чемпионате Армении, где успел поиграть за «Арарат» (Премьер-лига) и «Масис» (Первая лига).

24 сентября главным тренером «Томи» стал Александр Кержаков. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу ФНЛ с шестью очками при одной победе.