РФС перенёс матч Кубка между СКА и «Рубином»

Бюро исполкома РФС объявило о переносе матча группового этапа Кубка России между хабаровским СКА и «Рубином». Данная информация опубликована на официальном сайте союза. Игра состоится на Дальнем Востоке 4 ноября вместо 21 октября.

О причинах переноса не сообщается. Таким образом, команды проведут по три матча за неделю. «Рубин», помимо кубковой встречи, сразится в РПЛ с «Арсеналом» и «Химками». СКА сыграет против «Томи» и «Иртыша».

Отметим, что у «Рубина» и СКА по три очка в группе 9 после побед над «Черноморцем».