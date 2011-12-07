Три футболиста «Рубина» могут спасти клубы от вылета в ФНЛ

Перед стартом сезона казанцы отправили в аренду шестерых футболистов - проведаем, каких успехов они достигли. Напомним, что три игрока выступают в клубах РПЛ, два - в ФНЛ и один уехал в ближнее зарубежье.

Самый внушительный десант футболистов, связанных с Казанью, сейчас в «Роторе». Здесь как арендованные Данил Степанов и Зурико Давиташвили, так и некогда игравшие за «Рубин» Ника Кипиани, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин. Защитник Степанов уехал раньше, нежели Давиташвили, и с ходу стал основным игроком фланга обороны. За 7 матчей он успел отдать голевую передачу в игре с «Химками». Однако его и Зурико подкосила локальная вспышка коронавирусной инфекции, случившаяся в «Роторе» в сентябре. Давиташвили только-только начал входить в игровой тонус, как слег в клубный лазарет. Во многом именно COVID-19 стал причиной бедственного положения команды: последнее место в турнирной таблице, ноль побед в чемпионате.

Соседом волгоградцев по таблице является «Уфа», откуда на днях уволили главного тренера Вадима Евсеева. В Башкортостан до конца сезона удалось пристроить другого флангового защитника «Рубина» Олега Данченко. Футболист не вписывался в новый лимит на легионеров, а в Уфе пришелся ко двору: стабильное место в основе, один голевой ассист во встрече со «Спартаком». Жаль, результаты команды пока оставляют желать много лучшего.

Покорять поля подэлитного дивизиона, как и годом ранее, отправился форвард Артур Сагитов. Прошлый сезон парень бегал за «Нижний Новгород» и даже забил три мяча, а нынче защищает цвета астраханского «Волгаря». Клуб - крепкий середняк турнира, но свое место в основе Артур пока не завоевал, ограничиваясь выходами на замену. Отсюда отсутствие голов и голевых передач.

Особая задача перед тренерским штабом стояла вокруг вратарской бригады. На момент межсезонья в расположении команды были голкиперы Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой и несколько ребят из молодежки. Посему Городового отправили в аренду в клуб-дебютант ФНЛ «Велес». Кипер, имеющий опыт выступления за границей, стал первым номером и уже отыграл 11 игр из 13 возможных, заработав при этом три «сухаря».

А полузащитник Камиль Закиров до января 2021 года покоряет чемпионат Республики Беларусь. Турнир в этой стране проходит по системе «весна - осень», поэтому российский футболист приехал в разгар второго круга. Он выступает за «Минск» - команда идет во второй половине таблицы, но ни еврокубки, ни вылет ей особо не грозят. Закиров пока провел лишь один тайм против «Немана» и не помог «Минску» одержать победу. До конца чемпионата шесть туров, поэтому шансы проявить себя еще есть.