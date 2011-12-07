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Александр Красных с победы стартовал в первый день чемпионата России по плаванию в Казани

Александр Красных с победы стартовал в первый день чемпионата России по плаванию в Казани
Пловец из Татарстана Александр Красных в первый день чемпионата России по плаванию на короткой воде выиграл финал заплыва 400 м вольным стилем. Его результат -  3 мин. 36,84 сек.
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