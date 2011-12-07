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Ирина Приходько завоевала «бронзу» на чемпионате России в Казани

Ирина Приходько завоевала «бронзу» на чемпионате России в Казани
На чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине татарстанская пловчиха Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль, менее чем на секунду отстав от победительницы финального заплыва.
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