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«Краснодар» дома вырвал «стандартную» победу

Кубанцы начали матч против «Стандарта» из Льежа бодро, но первыми пропустили – Гонсалес на 19-й минуте отличился – 0:1.
Но в концовке «быков» все же «прорвало» - сначала на 79-й минуте Сулейманов с передачи Вандерсона счет сравнял, а на 82-й минуте с передачи Ари уже сам Вандерсон вывел «Краснодар» вперед – 2:1. После этой победы и «Краснодар», и «Севилья», набрав по 9 очков, лидируют в группе. У «Стандарта» - 6 очков.
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