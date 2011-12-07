«Краснодар» дома вырвал «стандартную» победу

Но в концовке «быков» все же «прорвало» - сначала на 79-й минуте Сулейманов с передачи Вандерсона счет сравнял, а на 82-й минуте с передачи Ари уже сам Вандерсон вывел «Краснодар» вперед – 2:1. После этой победы и «Краснодар», и «Севилья», набрав по 9 очков, лидируют в группе. У «Стандарта» - 6 очков.