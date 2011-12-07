«Спартак» вновь удивил в Лиге Европы

Мельгарехо ударом головой на 22-й минуте счет сравнял. Но на 27-й минуте Кандеяш вновь вывел шотландцев вперед – 1:2. Но красно-белые вновь отыгрались – Голдсон также срезал мяч в свои ворота – 2:2. А в концовке тайма первого Миддлтон провел третий мяч – 2:3 – складывалось впечатление, что любой проход в штрафную москвичей будет заканчиваться голом.Второй тайм начался с момента у Фернандеша- неточно. Затем за снос Попова не назначен был очевидный пенальти – напряжение нарастало. И на 58-й минуте Луис Адриано вновь вернул «Спартак» в игру – 3:3. Но и это была еще ерунда – через 40(!) секунд Ханни вывел красно-белых вперед – 4:3.На 77-й минуте судья не увидел третьего пенальти в ворота гостей – желтая карточка Мельгарехо. «Спартак» в итоге выиграл – 4:3. «Спартак» вышел на второе место в группе G, и следующий матч проведет против венского «Рапида».