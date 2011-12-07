«Зенит» в Бордо сыграл вничью

Середняк французской лиги весь первый тайм атаковал, владел инициативой, и на 35-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Камано реализовал удар, и жирондинцы повели – 1:0. Цепляться за мяч в атаке и гостей было некому, так что игра текла довольно вяло – 1:0 к перерыву. И все же «Зенит» во втором тайме сумел счет сравнять – на 72-й минуте отличился Заболотный – 1:1.