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«Зенит» в Бордо сыграл вничью

У питерцев в этом матче не играли Дзюба и Иванович, а это уже совсем другой «Зенит»
Середняк французской лиги весь первый тайм атаковал, владел инициативой, и на 35-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Камано реализовал удар, и жирондинцы повели – 1:0. Цепляться за мяч в атаке и гостей было некому, так что игра текла довольно вяло – 1:0 к перерыву. И все же «Зенит» во втором тайме сумел счет сравнять – на 72-й минуте отличился Заболотный – 1:1.
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