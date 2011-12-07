Футболист выбил мяч в море по ходу матча чемпионата ПФЛ

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В матче группы 1 ПФЛ между «Туапсе» и нальчикским «Спартаком» произошёл курьёзный инцидент. На 19-й минуте игры защитник туапсинского клуба Максим Деменко выбил мяч за пределы стадиона — снаряд улетел в Чёрное море.
Стадион, на котором домашние игры проводит «Туапсе», вплотную примыкает к побережью. За снарядом решили не плыть и по ходу матча, закончившегося разгромом хозяев со счётом 0:4, его уносило всё дальше от берега.
«Туапсе» после 13 туров замыкает турнирную таблицу группы, одержав всего одну победу. Разница мячей также удручает — 16:46.