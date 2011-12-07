Возвращение Карлоса Эдуарду

Казанский «Рубин», играя в Саранске против «Мордовии», сумел выжать из последнего тура максимум, одержав победу, пусть и с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол - на счету преображающегося Карлоса Эдуарду, который в этом матче в отсутствие Карадениза взял на себя роль поставщика креатива в атаке, и это ему с помощью партнеров удалось как нельзя лучше.«Рубин» выехал в Саранск без Карадениза, Георгиева и Канунникова. Тем, кто знаком с привычным составом волжан в последнее время, будет понятно, что изменения были серьезными. Правда, вернулись в строй Кузьмин и Навас, особенно примечательным было возвращение после травмы последнего. Сесар долгое время вообще считался (и по праву) незаменимым в центре обороны «Рубина», но в этом сезоне не играл давненько. Однако вышел и уверенно подчищал огрехи более молодых и менее опытных партнеров. Вернулся на свой боевой пост и прихворнувший было Ринат Билялетдинов, и это также было позитивным моментом."Мордовия" в стартовом составе не выставила Мухаметшина, отрядив на острие атаки молодого Сысуева. Он-то и должен был забивать на 23-й минуте, но после хитрой и замысловатой комбинации не попал в пустые ворота, не рассчитав скорость движения мяча. К этому времени, кстати, хозяева получили уже три предупреждения за грубую игру. Увы, арбитр Еськов последователен не был - игра местами была откровенно грубой и, учитывая мерзлый газон, травмоопасной.Тут-то во всей красе и проявил себя Карлос Эдуарду. Он умело укрывал мяч корпусом, зрячими передачами направлял фронт атак с фланга на фланг. Одним словом, мяч контролировал надежно, набрав на себе кучу фолов.А за три минуты до перерыва «Рубину» удалась неплохая комбинация по правому флангу, и Дядюн перевел мяч на Оздоева. Тот, не мешкая, перевел мяч на Кузьмина, а наш капитан четко скинул мяч под удар Карлоса Эдуарду. Бразилец умудрился не только вложиться в удар, но и направить кожаный снаряд точно в правую девятку ворот, защищаемых Коченковым. На этот раз защититься не удалось, и «Рубин» повел - 1:0.В самом начале второго тайма Карлос Эдуарду мог снять все вопросы о победителе в матче, но, прорвавшись по правому флангу, переиграть Коченкова не смог.Игра стала несколько нервной и жесткой. «Рубин», не желая оставлять грубость безнаказанной, на ровном месте заработал сначала две желтые карточки, а затем и еще одну. Затем пришла очередь и незасчитанного гола в ворота «Мордовии» - лайнсмен в спорном эпизоде углядел офсайд у игрока «Рубина».И все-таки, даже несмотря на добавленные Еськовым рекордные пять минут, игроки «Мордовии» так и не смогли сравнять счет - «Рубин» удержал минимальный перевес.На зимние каникулы команда уходит на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места на пять очков. Показатели, значительно превышающие итоги прошлого сезона. Как знать, может быть, по весне «Рубин» продолжит свое поступательное движение вверх по турнирной таблице? Хотя календарь оставшихся 13 туров если и внушает оптимизм, то сдержанный.