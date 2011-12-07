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«Ак Барс» переиграл «Слован» в Братиславе

Хоккеисты казанского «Ак Барса» возобновили свою победную серию в чемпионате КХЛ. В Братиславе они встречались с местным «Слованом» и оказались сильнее – 2:1.
Казанцы открыли счет в матче – на 7-й минуте отличился Джастин Азеведо – 0:1. Патрик Лампер на 34-й минуте счет сравнял, но на 42-й минуте Альберт Яруллин забросил победную шайбу – 1:2. В концовке хозяева сняли вратаря, но счет остался прежним. Следующий матч казанцы проведут в Риге против «Динамо».
КВ
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