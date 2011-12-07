«Ак Барс» переиграл «Слован» в Братиславе

Казанцы открыли счет в матче – на 7-й минуте отличился Джастин Азеведо – 0:1. Патрик Лампер на 34-й минуте счет сравнял, но на 42-й минуте Альберт Яруллин забросил победную шайбу – 1:2. В концовке хозяева сняли вратаря, но счет остался прежним. Следующий матч казанцы проведут в Риге против «Динамо».