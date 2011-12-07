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УНИКС в Питере сумел переиграть «Зенит»

Баскетболисты казанского УНИКСа свой очередной матч регулярного чемпионата ВТБ провели в Санкт-Петербурге, и в нервной концовке сумели отстоять по крупицам набранное преимущество.
В матче не принимал участие центровой волжан Клименко, а Кощеев быстро набрал пять фолов и покинул площадку. Обе команды больше внимания уделяли защите, и эта ситуация был явно не в пользу гостей – слишком много фолов получали казанцы. Но почти весь матч УНИКС лидировал, и лишь в концовке питерцы вырвались вперед на одно очко.И решающей стала последняя минута: сначала гости вырвались вперед, а в последней атаке «Зенит» банально потерял мяч в атаке. Так казанцы и победили – 77:74 (16:9, 19:18, 23:21, 19:26). Лучшим в составе казанцев был Джамар Смит – 18 очков. Не сплоховал и новичок Кармайкл: он был силен на подборах и помог команде в защите.
КВ
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