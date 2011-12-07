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В Набережных Челнах прошел турнир по баскетболу среди спортсменов-колясочников

В соревнованиях приняли участие команды из трех регионов.
В субботу в Набережных Челнах завершился ежегодный турнир по баскетболу на колясках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, пишут «Челнинские известия». В соревнованиях приняли участие команды из трех регионов: «Локомотив» (Ижевск), «Форвард» (Димитровград) и татарстанский клуб «Яр Чаллы». Золото взяли челнинские спортсмены-колясочники. А игрок «Яр Чаллы» стал лучшим снайпером соревнований.
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