В Набережных Челнах прошел турнир по баскетболу среди спортсменов-колясочников

В субботу в Набережных Челнах завершился ежегодный турнир по баскетболу на колясках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, пишут «Челнинские известия». В соревнованиях приняли участие команды из трех регионов: «Локомотив» (Ижевск), «Форвард» (Димитровград) и татарстанский клуб «Яр Чаллы». Золото взяли челнинские спортсмены-колясочники. А игрок «Яр Чаллы» стал лучшим снайпером соревнований.