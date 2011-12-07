«Ак Барс» в Челябинске уступил «Трактору»

Из-за травмы пропускал матч Батыршин, из-за дисквалификации – Абросимов. Зато вернулись в строй Постма и Педан. А место в воротах вновь было доверено Подъяпольскому.Игра поначалу пошла вязкая, без особого риска. И в этой игре полушансы были скорее у хозяев. В концовке периода казанцы получили право на большинство, но реализовать его не сумели – 0:0 к первому перерыву. В начале второго периода челябинцы взвинтили темп. И «барсам» все сложнее было отбиваться.Но на 28-й минуте казанцы сумели открыть счет в контратаке, но судьи обнаружили пас рукой, и счет остался не открытым. И тут же «Трактор» второй раз в матче удалился. Но почти тут же и Галиев отправился в штрафной бокс. Игра перетекла свой экватор, но счет все не менялся. И второе удаление в чужой зоне получил Галиев. Но мог отличиться в меньшинстве Клинкхаммер, но не смог перекинуть шайбу в пустые ворота.За две минуты до второго перерыва уже игрок «Трактора» был удален. Атаковали казанцы в большинстве яростно, но счет 0:0 сохранился к перерыву второму. В начале третьего периода удаление получил Роб Клинкхаммер – гостям опять пришлось отбиваться, причем в формате «3х5». И Стоа преуспел на добивании – 1:0.«Ак Барс» рвался вперед, но шайба не держалась на крюках клюшек гостей, так что голевых моментов у ворот хозяев не было. Даже сняв вратаря, казанцы отыграться не сумели – 0:1. Это уже второе поражение волжан подряд. Теперь 11 января «Ак Барс» дома примет московское «Динамо».