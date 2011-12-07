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CAS рассмотрит апелляцию «Рубина»

CAS рассмотрит апелляцию «Рубина»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит правомерность невключения казанского клуба в еврокубки в следующем сезоне в конце марта. И на очередном заседании CAS «Рубин» 28 марта готов оспорить решение УЕФА.
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