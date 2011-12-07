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Динамовки Казани на своем паркете разгромили одноклубниц из Челябинска

Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке принимали команду «Динамо-Метар» из Челябинска и одержали уверенную победу – 3:0 (25:14, 25:15, 25:17).
В целом игра прошла при подавляющем преимуществе хозяек, которые затратили на матч чуть больше часа «грязного» времени. А следующий матч наша команда проведет 12 января на выезде против лидера чемпионата – краснодарского «Динамо».
КВ
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