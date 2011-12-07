Казанский УНИКС сенсационно уступил в Андорре

В составе казанцев появился Морис Ндур, а вот у соперников не было их лидера Зелинека. Казань начала с мощного рывка – 12:0. Хозяева, успокоившись, подобрались на дистанцию одного броска – 12:9. И за четыре минуты до первого перерыва счет стал 17:17. Легкой прогулки для УНИКСа не получалось – 20:22 за две минуты до первого перерыва.После первой четверти УНИКС уступал – 22:27. И во второй четверти в начале игра УНИКСа изобиловала грубыми ошибками – 41:33. Лишь затем казанцы за счет ротации состава стабилизировали игру в атаке - 41:38. К большому перерыву казанцы по-прежнему уступали – 42:48. И оставалось лишь надеяться, что в перерыве Прифтис сумеет настроить своих подопечных на серьезную борьбу.А в начале третьей четверти уже запахло жареным – 53:42 в пользу хозяев. А УНИКС в атаке все буксовал. И все же ценой невероятных усилий казанцы вернулись в игру – 57:56 за три минуты до последнего перерыва. Перед последней четвертью счет был 65:63 – ошибок у гостей хватало, но сейчас важно было не потерять концентрацию. К середине последней четверти УНИКС вновь проворонил рывок соперника – 79:71. Причем за счет своих ошибок. И догнать можно было только в теории. А на практике – поражение УНИКСа – 80:86.