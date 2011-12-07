«Салават Юлаев» прервал рекордную серию «Ак Барса»

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», прервав рекордную 10-матчевую победную серию казанской команды. Встреча в Уфе завершилась со счётом 7:3.

В двух первых периодах команды обменялись тремя голами: за «Ак Барс» забросили Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов. Третий период остался за Уфой — хозяева льда набросали четыре шайбы, в том числе три — в большинстве. Покером у «Салавата» в этой встрече отличился форвард Теэму Хартикайнен.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» остался первым на «Востоке», а «Салават Юлаев» поднялся в тройку лидеров конференции.