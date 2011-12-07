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Сборная России по хоккею уступила сборной Швеции на «Шведских играх»

Второй матч евротура «Шведские игры» в Швеции (первый матч прошел в Ярославле) привел сборную России к поражению – 2:4.
Россияне уже в первом периоде проигрывали – 0:2. Голы Никонцева и Михеева вроде бы уравняли ситуацию, но затем шведы вновь вышли вперед, а затем провели шайбу и в пустые ворота. При этом в общем зачете евротуров россияне все еще лидируют.
КВ
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