Сборная России по хоккею уступила сборной Швеции на «Шведских играх»

Россияне уже в первом периоде проигрывали – 0:2. Голы Никонцева и Михеева вроде бы уравняли ситуацию, но затем шведы вновь вышли вперед, а затем провели шайбу и в пустые ворота. При этом в общем зачете евротуров россияне все еще лидируют.