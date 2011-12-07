Казанские динамовки одержали победу в Краснодаре

В 27 встречах между динамовками Казани и Краснодара волжанки выигрывали 25 раз – явное преимущество. Так что победа Казани в отчетном матче со счетом 3:0 особо не удивила. В первом сете выездной встречи казанки со старта несколько забуксовали – 1:5, но затем сравняли счет и стали наращивать перевес. Итог первой партии – 25:21 в пользу гостей. Во втором сете уже гостьи повели на старте (6:0), преимущества не упускали, и выиграли более чем уверенно – 25:15 и 2-0. Третий сет получился по счету самым упорным, но все же завершился в пользу казанских волейболисток – 25:21 и 3-0. 19 очков набрала Ирина Королева, 16 на счету Бетании де ла Крус. Теперь 14 февраля дома динамовки Казани будут принимать «Заречье» из Одинцово.