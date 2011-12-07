В «Лыжне России» приняли участие 21,5 тысячи казанцев

В субботу, 8 февраля, в Казани состоялись лыжные гонки «Лыжня России». В них приняли участие 21,5 тысячи казанцев, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Гонки прошли на 4 площадках города: в Горкинско-Ометьевском лесу, на берегу Казанки (улица Гаврилова), Березовая роща в Дербышках и на стадионе «Локомотив» в Юдино. Самому юному участнику Ярославу Климину 3,5 года, самой взрослой — Марии Федоровне Евдокимовой — 84 года. Победителем дистанции 30 км у мужчин стал Алмаз Таипов, у женщин Алена Мельникова. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сотрудники МЧС спасли казанскую лыжницу.