Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В «Лыжне России» приняли участие 21,5 тысячи казанцев

8 февраля в Казани прошли Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России».
В субботу, 8 февраля, в Казани состоялись лыжные гонки «Лыжня России». В них приняли участие 21,5 тысячи казанцев, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Гонки прошли на 4 площадках города: в Горкинско-Ометьевском лесу, на берегу Казанки (улица Гаврилова), Березовая роща в Дербышках и на стадионе «Локомотив» в Юдино. Самому юному участнику Ярославу Климину 3,5 года, самой взрослой — Марии Федоровне Евдокимовой — 84 года. Победителем дистанции 30 км у мужчин стал Алмаз Таипов, у женщин Алена Мельникова. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сотрудники МЧС спасли казанскую лыжницу.
КВ
Лента новостей