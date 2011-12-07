В матче против «Авангарда» в Балашихе не сыграют четыре хоккеисты «Ак Барса»

На открытой тренировке перед выездными матчами главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов сообщил, что на выездные матчи не смогут поехать Тихонов, Глухов, Ли и Аверин. Зато поедет восстановившийся после травмы Андрей Педан. Напомним, что казанцы сыграют с омским «Авангардом» 11 февраля. Матч состоится в Балашихе. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» на своем льду «всухую» одолел рижское «Динамо».