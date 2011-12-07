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В матче против «Авангарда» в Балашихе не сыграют четыре хоккеисты «Ак Барса»

Матч в Балашихе после перерыва «Ак Барс» сыграет против местного «Авангарда» 11 февраля.
На открытой тренировке перед выездными матчами главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов сообщил, что на выездные матчи не смогут поехать Тихонов, Глухов, Ли и Аверин. Зато поедет восстановившийся после травмы Андрей Педан. Напомним, что казанцы сыграют с омским «Авангардом» 11 февраля. Матч состоится в Балашихе. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Ак Барс» на своем льду «всухую» одолел рижское «Динамо».
КВ
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