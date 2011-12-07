Казанский «Рубин» крупно проиграл ЦСКА на выезде

Будем справедливы: казанский «Рубин» не смог противостоять ЦСКА на выезде – второй матч подряд казанцы уступают, но при этом наш клуб провел в целом неплохой матч. Нынешний состав волжан очень старался, но три ошибки в обороне привели к трем пропущенным Бабуриным мячам. Но от скольких еще бед спас наш голкипер свои ворота!Так что этот матч казанцам лучше поскорее забыть, и готовиться к следующему матчу. 0:3 в Москве – это еще не приговор.