Казанская любительская команда по футболу, участвовавшая в массовой драке, получила дисквалификацию до конца сезона

Казанская любительская команда GORDEI, участвовавшая в массовой драке на городском стадионе «Динамо», дисквалифицирована из состава участников чемпионата КФЛЛ. Такое решение КДК турнира опубликовано на официальном сайте лиги. Семь футболистов команды дисквалифицированы на сроки от одного до трёх лет, а также GORDEI засчитано техническое поражение.

Напомним, в минувшие выходные в Казани матч Серии D любительского чемпионата завершился массовой дракой между игроками команд GORDEI и «Брамос». Поводом к конфликту стал эпизод, когда игрок «Брамоса» пнул мяч в сторону соперника, за что оппоненты набросились на него с кулаками. Потасовка быстро переросла в массовую драку, а матч в итоге не был доигран.