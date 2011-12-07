КДК РФС оштрафовал КАМАЗ на 25 тысяч рублей

КДК РФС принял решение оштрафовать челнинский КАМАЗ на 25 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура группы 4 ПФЛ против ульяновской «Волги» (0:4). Причина наказания — неподобающее поведение игроков, а именно шесть жёлтых карточек, выданных футболистам КАМАЗа. Соответствующее решение опубликовано на сайте РФС.

В первом тайме челнинцы получили одно предупреждение, а за вторые 45 минут — пять «горчичников». При этом для Редвана Османова полученная жёлтая карточка стала четвёртой и игрок пропустит заключительный тур.