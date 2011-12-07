Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

КДК РФС оштрафовал КАМАЗ на 25 тысяч рублей

Игроки челнинского клуба вели себя на поле неподобающим образом.

КДК РФС принял решение оштрафовать челнинский КАМАЗ на 25 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура группы 4 ПФЛ против ульяновской «Волги» (0:4). Причина наказания — неподобающее поведение игроков, а именно шесть жёлтых карточек, выданных футболистам КАМАЗа. Соответствующее решение опубликовано на сайте РФС.

В первом тайме челнинцы получили одно предупреждение, а за вторые 45 минут — пять «горчичников». При этом для Редвана Османова полученная жёлтая карточка стала четвёртой и игрок пропустит заключительный тур.

КВ
Лента новостей