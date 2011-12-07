Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Наиля Гилязова: Режим не соблюдаю, но в плане питания себя сдерживаю

Сродни героям Дюма

В далеком детстве после выхода фильма «Д»Артаньян и три мушкетера» с Боярским в главной роли мы с деревенскими пацанами отважно атаковали заросли репейника с проволочной шпагой и криком: «Тысяча чертей!» Так что визит в Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию был воспринят мною с особым трепетным чувством, тем более встретиться предстояло с одной из самых титулованных рапиристок Советского Союза.

Признаюсь, с порога стало немного неловко за свои мальчишеские мушкетерские подвиги. Было от чего. На основной части большого зала шли поединки ребят в полной амуниции, в конце зала новички в обычной спортивной форме по очереди отрабатывали выпады на мишень. С одной стороны, во всем чувствовалась исполнительность гвардейцев кардинала, с другой — повсюду витал жизнерадостный дух мушкетеров короля (разве что теперь это перестало быть мужской прерогативой). И от самой собеседницы исходил такой же именно настрой. А ее улыбка, казалось, могла обезоружить кого угодно.

Фехтование — это борьба двух умов

— Наиля Файзрахмановна, в каком возрасте дети берут в руки рапиры?

— В 8 лет, хотя сейчас начинают занятия и раньше.

— Вы сами пришли в фехтование в 12 лет. Получается, что и в вашем виде спорта идет тенденция на омоложение. Стоит ли ожидать появления 15 — 16-летних чемпионов мира и Олимпийских игр, как в фигурном катании? Сами-то вы победили в личном зачете на мировом первенстве почти в тридцать лет.

— Не думаю, что у нас появятся свои Юлия Липницкая или Евгения Медведева. Фехтование — это борьба двух умов на фоне техники и тактики. Умение совмещать это приходит далеко не сразу. Как бы ни был талантлив спортсмен, нужна зрелость.

— А где пригодится этим ребятам их умение владеть рапирой или шпагой? Времена Д«Артаньяна давно миновали…

— Фехтование — уникальный вид спорта: тренирует все группы мышц, развивает координацию, выносливость, ловкость, быстроту и интеллект. Так же вырабатывает смелость и уверенность в себе. Эти качества ценятся во все времена.

Нас судили всегда жестко

— К какому виду спорта фехтование ближе всего?

— К шахматам. По крайней мере, по интеллектуальности.

— Неожиданное сравнение…

— Их роднит необходимость оперативно в голове просчитывать развитие ситуации в поединке на несколько ходов вперед. При этом, учитывая скоростные параметры свои и соперника, еще и исполнять в нужный момент правильный тактический прием. И не выдать своих намерений.

— Получается, вас можно назвать гроссмейстером рапиры. Вернее — международным гроссмейстером. А роль судейства в фехтовании играет большую роль? Или электронная система фиксации снимает все вопросы?

— Решение судьи может влиять на исход поединка. Ведь у нас, в рапире, атакующий имеет преимущество перед контратакующим при одновременно нанесенных уколах, и это преимущество определяет арбитр.

— Сегодня есть немало примеров предвзятого судейства к нашим спортсменам на международных соревнованиях. Вы сталкивались с этим прежде?

— Нас судили всегда очень жестко. И мы были готовыми к тому, что будут отбирать очки. Например, если я видела в сетке турнира предвзятого судью, то даже скисала. Понимала, что еще на стадии предварительных поединков придется пахать от и до, а на финальные поединки сил может просто не остаться.

Но и отстаивала свои права. Не качала их, а просила еще раз рассмотреть фазу. Так что надо было быть выше на голову своих соперниц, если не на две. Тренер говорил: «Не давайте судье повода для сомнений».

На консервы смотреть не могла

— Впервые вы оказались за границей в 1973 году. В те времена для большинства советских людей это было несбыточной мечтой. Ваши впечатления?

— В школе же нам вбивали в голову про загнивающий капитализм. А там увидела, что все, наоборот, развивается. Многое стало ясно для себя.

— Что привозили в подарки родным, близким из-за бугра?

— Точно не помню… Так, что-то простое. Жвачку, например. Сейчас это, наверное, звучит странно, а тогда круто было. Ну и сувениры какие-то. На большее просто валюты не хватало. И так экономили, как могли. Был выбор: либо питаться, либо покупки. Вот и везли с собой в заграницу консервы. Я потом долго еще на них смотреть не могла.

— Все это вкупе с нагрузками в большом спорте здоровья не добавляет. Как вам удается так прекрасно выглядеть? Раскройте секрет нашим читателям.

— Конечно, 11 лет в сборной страны даром не прошли. Нагрузки, повышенная ответственность за результат — все это сказывается. А что до секретов, то их не имею. Режим не соблюдаю, единственно, насчет питания сдерживаю себя — не даю разгуляться направо и налево. Особых каких-то физических данных у меня нет. Тренер говорил, что я только характером взяла. Вот и продолжаю держать.

Умение держать характер и удар как в спорте, так и в жизни — одно из самых главных качеств. И этому своих подопечных Наиля Файзрахмановна может научить как никто другой. Говорит, что сейчас от тренерской работы отошла, дает уроки самым маленьким. Есть такое понятие, как ежедневная подача оружия учителем ученику, она загружает мышцы, как компьютер, чтобы в нужный момент они правильно пошли.

Думается, подача оружия от гроссмейстера рапиры работает еще и на ментальном уровне. В этом казанским юным мушкетерам однозначно повезло. К слову, в конце апреля команда Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию вернулась из Новосибирска с чемпионата России с серебряными медалями.

Справка «КВ»

Наиля Файзрахмановна Гилязова родилась в Казани в 1953 году. Фехтовальщица на рапирах, заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийская чемпионка Монреаля (1976 г.) и серебряный призер Московской олимпиады 1980 года в составе команды СССР, чемпионка мира 1974, 1975, 1977 - 1979 гг. и обладатель Кубка Европы 1975 - 1977 гг. в командном первенстве.Чемпионка мира 1982 года в личном первенстве. В сборной команде страны с 1974 по 1985 год. 12-кратная чемпионка СССР. Выступала за «Динамо» (Казань).

Почетный гражданин г. Казани. Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».