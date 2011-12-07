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«Ак Барс» ни разу не сыграет на домашнем льду в январе 2022 года

Команде придётся быть в разъездах из-за соревнований Специальной Олимпиады.

КХЛ в пятницу опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2021/22 — каждой команде предстоит провести по 56 матчей.

«Ак Барс» не будет играть в Казани в промежутке с 28 декабря по 22 февраля. В январе 2022 года «Татнефть Арену» задействуют под проведение соревнований Специальной Олимпиады, а с 22 января по 21 февраля в чемпионате КХЛ запланирована пауза из-за ОИ в Токио.

«Зелёное дерби» болельщики увидят 3 и 12 октября, 12 декабря и 19 января. Завершит регулярный чемпионат «Ак Барс» 28 февраля в Череповце игрой против «Северстали».

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