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«Рубин» обыграл «Химки» в стартовом матче предсезонного турнира

Исход встречи решил гол Кварацхелии.

В Москве стартовал Кубок Париматч Премьер — первая встреча предсезонного турнира завершилась победой «Рубина» с минимальным счётом над «Химками». Единственный мяч в компенсированное время забил полузащитник Хвича Кварацхелия: легионер на ложном замахе убрал игрока соперника, после чего с левой ноги поразил дальнюю девятку ворот Ильи Лантратова. Примечательно, что Кварацхелия вышел на поле лишь на второй тайм.

Завтра Кубок Париматч Премьер продолжится матчем между «Спартаком» и «Сочи». Очередная игра «Рубина» состоится 14 июля — предстоит сразиться со «Спартаком».

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