Агент Кварацхелии: Хвича покинет «Рубин» с вероятностью 85-90 процентов

Одна из главных звезд «Рубина» Хвича Кварацхелия в ближайшее время сменит казанский клуб на европейский гранд, так утверждает журналист Лаша Кокиашвили, ссылаясь на слова агента игрока.

«Я должен буду встретиться с руководством «Рубина» после 12 августа. С вероятностью 85-90% Кварацхелия сменит клубную прописку и будет играть в одном из сильнейших клубов Европы», — заявил Мамука Джугелия.

«Что касается «Тоттенхема» — я могу официально подтвердить данную информацию, у них огромный интерес к Хвиче. Также в борьбу может включиться «Ювентус». Про «Лидс» пока что нечего добавить», — резюмировал агент.

Напомним, на данный момент Хвича провел в Казани два полноценных сезона и быстро стал одним из любимчиков публики. В футболке «Рубина» он выходил на поле в 55 официальных матчах и отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Недавно Кварацхелия дебютировал в Лиге Конференций матчем с «Ракувом», выйдя со старта и до 84 минуты встречи.