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«Ак Барс» уступил «Металлургу» во втором матче на Мемориале Ромазана

Хозяевам турнира удался третий период встречи, в котором они забросили три безответные шайбы в ворота казанцев.

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» (1:4) во втором матче Мемориала Ромазана. Матч проходил на домашнем льду магнитогорцев.

Первый период встречи прошел за явным преимуществом подопечных Квартального. В большинстве «Ак Барсу» удалось забросить первую шайбу, благодаря точному выстрелу шведского новичка команды Линдхольма. Во втором периоде картина поменялась. «Магнитка» постепенно завладела преимуществом и сравняла счет усилиями Никонцева, а после создала еще два очень опасных момента. Старт финальной трети остался за гостями, но затем точный удар удался Прохоркину, который вывел Магнитогорск вперед. «Ак Барс» до последнего пытался переломить ход игры, но в самом конце встречи пропустил еще две шайбы от Лайпсика и Кошелева.

Напомним, что следующий матч на Мемориале Ромазана хоккеисты из Татарстана проведут уже завтра, 11 августа. Соперником «Ак Барса» станет хабаровский «Амур».

КВ
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