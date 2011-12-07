C 16 по 20 августа в Казани пройдет чемпионат Европы по MMA

На следующей неделе в Казани пройдет Открытый чемпионат и первенство Европы (юниоры) по MMA. Турнир по всемирно известным смешанным единоборствам продлится с 16 по 20 августа, местом проведения был выбран «Баскет-Холл». Отметим, что это первый официальный турнир столь высокого уровня в эпоху пандемии коронавируса.

В спортивном мероприятии примут участие 252 спортсмена, которые представляют различные страны всего земного шара. Помимо российских бойцов, столицу Татарстана посетят представители Италии, Испании, Португалии, Польши, Болгарии, Финляндии, Эстонии, Греции, Казахстана, Таджикистана, Армении, а также Новой Зеландии и Бахрейна.

Россия занимает самые высокие позиции в рейтинге международной федерации единоборств. Юниоры — первое место, взрослые — второе.

«КВ» публикует расписание турнира, стартующего в следующий понедельник.

16 августа

11.00-19.40, 1/16 финала

14.00, церемония открытия

17 августа

11.00-19.40, 1/8 финала

18 августа

11.00-19.40, ¼ финала

19 августа

11.00-19.40, полуфиналы

20 августа

11.00-19.40, финалы.



