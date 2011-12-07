Наша победа в «зеленом дерби»

Из-за первого в истории матча сборной России по футболу в Казани хоккейная премьера была перенесена, так что «барсы» стартовали 6 сентября гостевой встречей с «Нефтехимиком». «Ак Барс» создает сейчас новую команду, но и в Нижнекамске в составе появилось десять новичков. В команду вернулся главный тренер Владимир Крикунов и сразу же засучил рукава. Новый капитан Бранко Радивоевич, пришедший к нижнекамцам из «Спартака», клятвенно всех заверил, что игроки будут биться только за победу в каждом матче. В свою очередь Илья Никулин, нынешний капитан «барсов», также настраивал своих партнеров на победу.Повезло поначалу гостям: Стэплтон, войдя в зону, обошел защитника на финте и вырезал идеальную передачу на пятачке одинокому Варнакову. Михаил не подкачал, и «Ак Барс» повел в счете - 1:0. Но, получив игровое преимущество, казанцы чересчур самоуверенно стали действовать в защите - вернее, лишь обозначали ее. Хозяева это мгновенно почувствовали и задвигались быстрее. Тогда Варнаков был вынужден нарушить правила. Большинство «Нефтехимиком» было реализовано - 1:1 после первого периода.Второй период прошел вроде бы в равной борьбе, однако трудно было не заметить, что в движении казанцы начинают уступать. В таких случаях обычно говорят, что в начале сезона команда играет под нагрузками и со временем все встанет на свои места. Но ведь сезон-то уже идет, и проявлять свои лучшие качества надо с самого начала. Тот, кто считает, что «барсы» не соблюдают игровой дисциплины, скорее всего, ошибаются. Для соблюдения этой самой дисциплины сначала нужно хорошо изучить возможности своих новых партнеров, а новички по сути в «Ак Барсе» все - старых сочетаний с прошлого сезона попросту не сохранилось.В третьем периоде при равной борьбе чувствовалось, что свободы у хозяев в зоне гостей чуть побольше. Дальний бросок Романова стал для «барсов» роковым - хозяева повели 2:1. А когда Валерий Белов снял с игры Константина Барулина, гости не только не сравняли счет, но и пропустили шайбу в пустые ворота - 1:3.И в воскресенье, уже в домашней встрече с уфимцами, нашим парням предстояло показать свой характер - два поражения на старте им могли и не простить.

Матч открытия сезона на «Татнефть-арене» прошел красочно, да и зрителей собралось на этот раз много - болельщикам не терпелось увидеть родную команду в обновленном составе.И так получилось, что вновь первыми забили в этой встрече «барсы». И вновь отличилось первое звено. На этот раз точным броском отметился сам Тим Стэплтон. А еще через некоторое время счет стал и вовсе 2:0 - дальний бросок защитника Хешки оказался точным, причем в этот момент уфимцы играли втроем против пятерки «барсов». Казалось, еще чуть-чуть - и быть разгрому, уж очень ярко смотрелись хозяева. Но гости, выдержав стартовый напор, дождались, когда атаки хозяев утихнут, и, перехватив инициативу, стали методично раскатывать соперника. Казанцы уже попросту не успевали за оппонентами, что не замедлило сказаться на счете: к концу второго периода на табло значилось 2:2.Правда, в самом начале периода третьего точный бросок удался Кириллу Петрову, но за четыре минуты до окончания основного времени гости вновь сравняли счет, а после невнятного овертайма дело дошло до буллитов. Повезло в исполнении штрафных бросков лишь одному хоккеисту - им оказался «барс» Александр Бурмистров.