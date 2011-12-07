Глава Минспорта РФ рассказал, когда пройдут Игры стран СНГ в Казани.

Ранее Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа. Позже в связи с пандемией коронавируса даты были сдвинуты на осень дважды.

Как рассказал министр спорта России Олег Матыцин, окончательного решения пока нет. Для этого нужно проработать вопрос с исполкомом СНГ и коллегами из других стран. Есть вероятность, что соревнования состоятся после летней Олимпиады в следующем году.