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Глава Минспорта РФ рассказал, когда пройдут Игры стран СНГ в Казани

Есть вероятность, что соревнования состоятся после летней Олимпиады в следующем году.

Глава Минспорта РФ рассказал, когда пройдут Игры стран СНГ в Казани.

Ранее Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа. Позже в связи с пандемией коронавируса даты были сдвинуты на осень дважды.

Как рассказал министр спорта России Олег Матыцин, окончательного решения пока нет. Для этого нужно проработать вопрос с исполкомом СНГ и коллегами из других стран. Есть вероятность, что соревнования состоятся после летней Олимпиады в следующем году. 

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