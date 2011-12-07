Олег Матыцин объяснил перенос Игр стран СНГ на 2021 год

Министр спорта РФ находится с рабочей поездкой в Казани.

Министр спорта РФ Олег Матыцин объяснил перенос Первых Игр стран СНГ на лето 2021 года. По первоначальному плану соревнования должны были пройти в Казани в августе этого года.

«Мы полностью готовы, но все мы живём в реальном мире и в приоритете здоровье спортсменов, организаторов. Текущая ситуация с COVID-19 не гарантирует отсутствия рисков для здоровья. Мы видим, что Игры не стали исключением — весь календарь международных соревнований либо перенесён, либо отменён. Для этого есть объективные причины», — передаёт слова Матыцина корреспондент «КВ».